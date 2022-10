Charleroi: deux hommes ligotés et laissés pour morts

Le trio est poursuivi face à la justice pour des faits d’une particulière gravité, faits qui auraient pu conduire le trio à se défendre devant une Cour d’assises, comme l’a rappelé le substitut Vervaeren en début d’intervention. On parle d’une double tentative d’assassinat, d’un vol avec violence, de traitement inhumain et d’une double séquestration.

« Francis voulait me jeter à la porte du squat »

Le 31 octobre dernier, rue de Montigny face à la piscine Hélios de Charleroi, deux hommes sans domicile fixe sont retrouvés dans un état pitoyable au sein d’un spacieux squat occupé par plusieurs personnes. Au troisième étage, Achour baigne dans son sang attaché avec des fils arrachés des murs du squat. L’ami de Francis, qui n’était pas impliqué dans l’altercation entre Francis et Alain, vient d’être victime de plusieurs coups de couteau dans le dos et au thorax et fut mordu par un Amstaff. Francis, lui, est parvenu à se défaire des fils et à retirer le sac placé sur sa tête pour interpeller les policiers à l’extérieur du bâtiment. Achour fut d’abord le premier homme à être victime des coups, pendant que son ami Francis était sorti à l’extérieur avec sa copine.

Jennifer, Jhonys et Alain reconnaissent leur implication dans la terrible scène de violence. La femme, compagne d’Alain à l’époque des faits, fut la première à être identifiée et interpellée par la police. "Oui, je sais que j’ai fait une connerie, dit-elle aux policiers. J’ai tapé et utilisé un couteau dans un squat près de l’Hélios", confirme la prévenue.

Par la suite, c’est Jhonys qui est interpellé. L’homme, originaire du Brésil, était chargé lui de ramener les deux victimes au troisième étage et a décidé d’agir en tant que "justicier". "Je ne connais pas les victimes. Mais je savais que mon ami avait eu un différend avec le plus petit des deux. J’ai décidé de frapper un peu parce que ça concernait deux personnes que je connaissais", rapporte le second prévenu.

À ses côtés, celui qui est considéré comme l’instigateur de l’expédition punitive. Celui qui était en conflit avec Francis. "Je voulais discuter avec lui, puis ça a dégénéré. Il voulait me mettre dehors du squat", explique Alain. Les trois prévenus s’accordent pour dire qu’il n’y avait pas de préméditation. Pour l’usage du couteau, là aussi personne n’indique l’avoir utilisé.

Déjà condamné pour prise d’otage et expédition punitive

Ce mercredi après-midi, deux lourdes peines de prison ont été requises contre le trio: 22 ans pour Alain, déjà connu de la justice pour des antécédents similaires (expédition punitive en 2012 et prise d’otage d’un gardien de prison en 2013) et qui se trouve en état de récidive. 17 ans sont sollicités contre Jennifer et Jhonys. Les trois avocats à la défense nient la préméditation, jurant qu’il était question de frapper, pas de tuer les deux victimes. Une peine à un seul chiffre est plaidée.

Jugement le 26 octobre.