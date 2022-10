Assises du Hainaut: Alfredo Scuvero est reconnu coupable des deux assassinats

La cour d’assises du Hainaut a prononcé, mercredi, la culpabilité d’Alfredo Scuvera pour les assassinats de Jérôme Thiébaut et d’Olivier Lauwers, commis mi-décembre 2019 à Jumet et Courcelles, de vols de deux GSM et de la circonstance aggravante d’avoir utilisé un mineur en vue de commettre des crimes et délits.