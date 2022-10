30 ans de réclusion pour Alfredo Scuvera, auteur de deux assassinats et de vols

La cour d’assises du Hainaut a condamné, jeudi, Alfredo Scuvera, 28 ans, à trente ans de réclusion criminelle pour les assassinats de Jérôme Thiébaut et d’Olivier Lauwers, les vols de leur téléphone portable et utilisation d’un mineur pour commettre les crimes et délit.