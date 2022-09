Charleroi: pour vider le compte de Pierre, elle était là, mais pour nettoyer sa maison et remplir son frigo…

Si Josiane comparaissait devant la justice, c’est pour des abus de confiance commis en 2013 et 2014. À l’époque, Josiane était censée aider Pierre (un ami d’enfance) dans ses tâches du quotidien. L’homme, en difficulté, ne parvenait plus à vivre correctement. "Elle venait le matin pour préparer à manger, faire le ménage, les lessives, les courses, etc.", expliquait Me Paridaens, l’avocate de la prévenue. Finalement, aucune de ces tâches n’a été effectuée: la maison était toujours sale, tout comme la victime et le frigo était désespérément vide.