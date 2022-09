Charleroi : "Outre Mondes", un festival d'idées consacré à la transition

Au fil de ces cinq jours d’activités, ce sont de nombreuses activités, particulièrement variées, quasiment toutes gratuites, qui seront proposées aux citoyens de tout âge, de Charleroi et d’au-delà: "Nous ne voulions certainement pas rester à la surface de ce qui existe déjà en d’autres villes d’Europe, reprend le bourgmestre. Il n’était pas question d’un bloc de conférences et de débats avec un émetteur imposé et un public passif. Dans l’esprit de ce que promeut l’Eden toute l’année, le festival Outre Mondes n’est pas conçu pour les gens mais bien avec les gens".

Le menu, pour une première édition, est d’une richesse enthousiasmante, afin de guider tout un chacun sur les chemins, parfois bien signalés, parfois plus tortueux, de la transition. Le 19 octobre à 20 h, le 21 à 20h et le 22 à 11h et à 20 h, quatre grandes conférences marqueront le rythme du festival et en souligneront les grandes lignes de force: écologie le mercredi, utopies citoyenne le vendredi, féminisme le samedi matin et sphère économique face au réchauffement climatique le samedi soir.

Du côté des activités plus théâtrales, entre autres, la compagnie Histoires Publiques proposera C’est Pas Cousu d’Avance, le 19 octobre, à 14h et 17 h, une réflexion, accessible dès 7 ans, autour de l’industrie textile (PAF: 5 €) ; samedi 22, en continu de 11h à 14 h, la compagnie La Pigeonnière plongera le public dans The Visit, un retour à notre époque, à travers les yeux hypothétiques d’un voyageur temporel du futur ; ce safari urbain vaut le détour (PAF: 10 €). À partir de 6 ans, le théâtre du Copion lancera La Fusée poubelle, samedi 22 à 14 h 30: un conte sur la gestion des déchets, gratuit sur réservations. Toutes les infos pratiques sont visibles sur le site www.eden-charleroi.be.