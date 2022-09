Une policière en civil lors de l’agression

Ce jour-là, Dominique est accosté par Anis et son complice. Comme le révèlent les images de vidéosurveillance, l'un des deux hommes distrait le passant avant que le second arrache la chaîne en or du cou de la victime. Anis ramasse la chaîne tombée à terre et prend la fuite avec son complice. Mais au même moment, un ange gardien intervient. "C'est une policière de fonction, qui n'était pas en service et pas rattachée à la zone de Charleroi, qui a été témoin des faits et qui a coursé le prévenu avant de le rattraper et de l'interpeller", signale le substitut Vervaeren, satisfait de la fin de la scène.