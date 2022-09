Charleroi : la Ville lutte contre Alzheimer

La Ville a notamment mobilisé ses composantes muséales pour proposer une visite guidée du Musée de la photographie, adaptée aux personnes souffrant de la maladie. L’échevine de la Santé, Alicia Monard, précise: "Ces visites particulières sont conçues afin de permettre aux personnes souffrant de troubles cognitifs d’accéder au contenu du musée, tout en partageant un moment privilégié avec leur famille et leurs proches." Cette visite du 21 septembre a connu un vrai succès. Plusieurs autres visites guidées d’ici à la fin de cette année 2022: les 4, 27 et 29 octobre; les 8, 24 et 26 novembre ainsi que les 6, 17 et 22 décembre. Réservations par téléphone au 071/43 58 10.