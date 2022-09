Charleroi : le directeur du PBA passera la barre en avril 2023

Pierre Bolle, vous voilà prêt à quitter la barre après trente ans. En un mot, pourquoi?

Je m’apprête à partir parce que j’aurai bientôt 65 ans et que le conseil d’administration du PBA a considéré que le moment de la transition était venu. Cela dit, je ne suis pas encore arrivé au bout de mes missions, je vais établir la programmation de la saison 2023-2024 et superviser la finalisation du contrat-programme 2024-2028.

Quels grands moments gardez-vous en tête de ces décennies écoulées?

Je continue notamment à me demander comment j’ai réussi, de 2002 à 2012, à gérer le PBA et l’Eden en parallèle. Certes, cette synergie était basée sur une programmation unique, mais tout le reste était en double; deux conseils d’administration, deux conventions collectives du travail. Cela dit, c’est aussi ce rapprochement qui, à l’époque, nous a incités, avec d’autres opérateurs, dont l’Ancre, Charleroi danse et le cinéma Le Parc, à proposer un abonnement commun et une billetterie commune. Deux choses qui existent toujours aujourd’hui et qui restent uniques en Wallonie.

Au moment de partir, de quels accomplissements au sein du PBA serez-vous le plus fier?

Je serai parvenu à relancer l’opéra et le lyrique à Charleroi. À travers l’accueil de grands opéras mais aussi à travers la création et la production, notamment nos grandes comédies musicales. La formation des jeunes artistes, grâce à notre Studio lyrique, connaît un succès qui en viendrait même à m’étonner. Je n’ai aucun doute que le lyrique et la danse sont inscrits dans l’inconscient collectif carolo. Il suffit de voir le nombre d’écoles qui existent en ville et dans les quartiers. En matière de théâtre, nous avons quand même accueilli les plus grands metteurs en scène du monde, tels que Romeo Castellucci, Pascal Rambert ou Emma Dante, pour n’en citer que quelques-uns. Mon unique regret, c’est de ne pas avoir réussi à programmer Thomas Ostermeier jusque-là. Ce sera peut-être pour 2023-2024 (rires).

Vous avez aussi créé le festival Bis-ARTS, devenu une vraie référence au fil du temps…

C’était en 1993 et le rendez-vous existe toujours et il continue à évoluer. Avec la pandémie, c’est désormais devenu un véritable village de chapiteaux, hors de nos murs. C’est un moment de rencontre, de partage, de fêtes qui, de plus, va s’allonger avec les nouveaux rythmes scolaires. Cette édition 2022 aura lieu du 26 octobre au 5 novembre. Le développement des spectacles circassiens au PBA vient aussi du succès de Bis-ARTS. Enfin, je m’en voudrais de ne pas citer notre rendez-vous récurrent du Focus flamand, qui est aussi devenu un lien et une passerelle indéniable vers l’autre côté de notre pays.

Finalement, qu’allez-vous faire de votre temps libre à venir?

Dans la mesure du possible, je ne me vois pas à la retraite. Je suis en bonne santé, tant physique que mentale, et je peux faire valoir mes années d’expérience dans le milieu. Je proposerai certainement mes services dans le conseil artistique et la gestion culturelle. J’espère aussi pouvoir me replonger dans mon activité de photographe de scène, que j’ai dû contenir face à mes responsabilités de directeur mais pour laquelle j’ai toujours des demandes. Enfin, en dehors des arts de la scène, je peux mettre à profit mon doctorat en philosophie et lettres, obtenu à l’ULB, avec une spécialité en Moyen Âge. En novembre, la maison Brepols publiera un livre que j’ai rédigé: 960 pages d’approche scientifique du culte de saint Roch, du VIIeau XVe siècle. Qui sait si je ne serai même pas amené à tenir des conférences, dans ce contexte?