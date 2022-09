Victimes d'un vol de voiture à Charleroi: "On ne peut plus emmener nos enfants se faire soigner"

Les conséquences sont terribles pour elles. "On ne dort plus, c’est à peine si on mange, on ne sait pas comment on va faire avec les enfants", témoignent-elles. De fait: sur les trois enfants du couple, deux ont des problèmes de santé . "La voiture nous servait pour aller à des rendez-vous médicaux. Ma compagne allait travailler avec, et on faisait les courses aussi. C’était une voiture de 2005, qui roulait très bien… mais sans omnium ni assurance vol, vu son âge. Du coup, on a tout perdu."

Au-delà du trauma le jour même "quand on a tourné dans le parking, sous la pluie, espérant qu’on s’était garé ailleurs" et du lendemain "quand la police s’est présentée à deux heures du matin pour nous annoncer qu’elle avait été retrouvée brûlée", Perrine et Éloïse ont essayé: elles ont contacté plusieurs garages de la région, en catastrophe, pour racheter une voiture. "Mais il n’y a aucune occasion à moins de 10 000€, et on n’a pas accès au financement avec un seul revenu pour nous cinq! On ne sait plus quoi faire, on peut se débrouiller avec des proches ou des amis une fois de temps en temps, mais pas plusieurs fois par semaine…"

Elles lancent donc un appel à l’aide. "On est vraiment mal à l’aise, on habite déjà dans un logement social et on ne veut pas demander la charité mais on ne sait plus quoi faire. Avec les augmentations de prix partout, notre situation se dégradait déjà et là soudain on se retrouve très, très mal. Si vous avez une vieille voiture, un peu d’argent, si vous pouvez nous prêter de l’argent ou une voiture, ou nous aider à en trouver une, contactez-nous par mail à eloisemoine@hotmail.com."

Éloïse ne compte pas en rester là. "On a bien sûr déposé plainte. Ça prendra peut-être 3 ou 5 ans, mais je veux faire payer celui qui nous a fait subir tout ça. Si vous avez la moindre information, contactez la police. Il faut que ça se sache, que c’est loin d’être un vol anodin: c’est toute notre organisation et notre quotidien qui est retourné. On a demandé à la société de logements la Sambrienne de mettre des caméras à l’arrière du bâtiment aussi, pas que devant, parce que c’est pas la seule voiture qui a été volée. On songe aussi à déménager, parce qu’on ne sent plus en sécurité ici. Ma compagne Perrine a pris congé tellement ça lui fait du mal, elle est sous le choc: il y avait le siège bébé à l’arrière de la Seat. Celui qui a volé la voiture savait qu’il allait faire du mal à une famille, ça nous rend malade, c’est vraiment dégueulasse!"