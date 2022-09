Des bénéficiaires du CPAS d'Ham-sur-Heure-Nalinnes sur la scène du Poche Théâtre à Charleroi

En octobre 2021, le CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes se lançait dans un projet culturel novateur: offrir aux personnes faisant appel à son service social, la possibilité de participer à des ateliers de renforcement de l’estime de soi et de prise de parole en public. "Pour mener à bien ce projet, nous avons travaillé avec le "Poche Théâtre"de Charleroi et la Compagnie "Imp-Act"", explique Emmanuelle Lévis, chef de projet au CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Depuis l’automne dernier, six personnes, d’âges, d’horizon culturel et social différents se rencontrent et travaillent leur estime de soi, la prise de parole en public. Ils effectuent des exercices de respiration.