Charleroi: pour Éric Goffert, "le privé doit financer les formations numériques"

L’échevin du Numérique dresse ce même constat. Il ajoute "qu’il ne s’agit pas seulement de lutter contre la fracture numérique, mais contre une réelle fracture sociale. Le public cible est bien entendu le citoyen, mais aussi le collègue et voisin de bureau. À ce titre, nous avons lancé toute une dynamique de formation interne pour d’abord augmenter les compétences numériques des collègues. L’une des bonnes réformes qui a eu lieu dernièrement, c’est d’avoir des formations d’aidants numériques reconnues par le CRF, le Conseil régional de la formation. C’est l’outil qui permet de voir ses efforts de formations faites, le personnel reconnu et valorisés dans le cadre de leur carrière administrative."

Avec de plus en plus d’actions à réaliser en ligne, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui doivent mener le combat contre cette fracture numérique. À Charleroi, les aidants ont des missions d’aide en plus de leurs missions quotidiennes. Pour Éric Goffart il est primordial que le privé prenne ses responsabilités. "Dans les banques, par exemple, il faut faire beaucoup de choses en ligne et le personnel au guichet tend à disparaître. Des sociétés comme Amazon engrangent de l’argent via les commandes en ligne. Je pense que les banques doivent payer et qu’une série d’entreprises doit également payer pour les formations. On doit trouver un moyen de les contraindre car ils font des bénéfices grâce à la numérisation et réduisent leur personnel. C’est indispensable ! Le fait d’imposer le passage par le numérique met en danger certains citoyens qui ne sont pas toujours protégés."