Logements sociaux à Charleroi: de nouveaux chantiers

Maxime Felon, l’amélioration de l’accueil des locataires figurait parmi vos priorités d’action. Où en est ce chantier?

Notre nouvel espace d’accueil est en test depuis quelques semaines, nous l’avons installé au rez de notre siège du boulevard Bertrand. Sa conception répond à des exigences de confort (coin salon, luminosité, design), d’efficacité et d’accessibilité avec l’intégration d’un comptoir adapté aux personnes handicapées qui se déplacent en voiturette. À son arrivée, le visiteur encode sur un écran tactile les raisons de sa présence. Il est alors orienté vers un des huit guichets du centre, dont deux sont à l’écart pour des raisons de confidentialité. Retards de paiement de loyers, problèmes techniques et pannes, demandes de mutation, etc.: toutes les demandes sont traitées, y compris sur le temps de midi. À terme, des partenaires privés et publics du logement y tiendront des permanences hebdomadaires.

Vous avez travaillé également sur le site Internet?

Oui, un portail complètement modernisé est en cours d’élaboration. Nous y avons associé nos locataires pour qu’il soit ergonomique et à la portée de tous. Parce que 87% des consultations s’effectuaient par smartphone, nous l’avons adapté à ce format, avec une appli qui le rend compatible avec les PC. L’objectif est de le mettre en ligne début 2023, sans doute durant le premiertrimestre.

Comment évolue le programme de construction?

La phase 1 de notre projet «Aux Parcs», à Charleroi Nord, est en cours de réalisation. Nous venons d’obtenir un accord de financement partiel de la phase 2, pour 32 des 90 logements. La demande de permis a été déposée juste avant les vacances. Le gros morceau, c’est le projet du «Cinquième Élément», à la Broucheterre. Il s’agit d’un nouveau quartier de vie avec du résidentiel, des bureaux (pour centraliser nos activités) et un peu de commerces. Nous espérons obtenir le permis en novembre de manière à ouvrir le chantier en 2023. La fin est espérée fin 2024 voire au début 2025, ce qui serait sous ma présidence.

D’autres projets en vue?

L’achèvement de la cité du Centenaire, à Montignies-sur-Sambre. Nous allons démolir et reconstruire les deux blocs de logements à front d’avenue dans le cadre d’un dispositif de design & build. Vingt-quatre nouveaux appartements verront le jour. Les immeubles existants seront rasés avant le mois de juin prochain. La procédure d’obtention du permis est en cours.

Rénovation immobilière: un plan ambitieux

Moderniser, sécuriser et embellir le parc immobilier de la société de logements publics la plus importante de Wallonie: l’opération est entrée dans une phase décisive. « On est dans les clous de notre planning, se félicite Maxime Felon. Un an après la présentation du plan de rénovation en 2021, nous allons entrer dans l’activation de la mise en œuvre. »

Pour coller au plus près des besoins, des architectes se sont rendus dans les immeubles concernés. À la Cité Parc à Marcinelle, le relifting de la tour n° 2 de l’avenue du Chili touche à sa fin. "Ce n’est plus qu’une question de jours. Nous aurons ainsi reconditionné tous les grands buildings du périmètre", observe le président. Les opérations de sécurisation et de salubrité portent sur plusieurs centaines d’appartements. Renouvellement des toitures, des portes d’entrée, des cloisons, de la ventilation, des installations électriques et de chauffage, de la parlophonie, des voiries: chaque bien fait l’objet d’une analyse au cas par cas.

"En complément à ces investissements, nous avons planifié des chantiers dans plusieurs dizaines d’ensembles résidentiels pour en améliorer le confort et la sécurité", poursuit le président. Ces travaux ont débuté. À ce stade, tous les bâtiments hauts et moyens de la Sambrienne sont équipés de caméras de surveillance. "Enfin, les marchés ont été attribués pour la rénovation énergétique de 430 autres de nos biens à Marchienne, Goutroux et Montignies-sur-Sambre. Ce programme commencera à être mis en exécution avant la fin de l’année."

La Sambrienne a cent ans

Née sur les fondements de la Lodelinsartoise en juin 1922, la Sambrienne souffle cent bougies cette année. "Nous avons voulu marquer ce jubilé dans la sobriété." Le 7 octobre prochain, un événement au palais des Beaux-Arts commémorera ce siècle d’existence. Un événement centré sur le personnel de la société, ses partenaires et représentants des locataires. "Le logement public a impacté le territoire communal dans son ensemble. Il n’existe pas en effet un seul quartier de notre ville qui ait échappé à un ancrage ou un projet public d’habitation", selon Maxime Felon.

L’été des partenariats

De manière presque paradoxale, le Covid-19 a contribué à étendre la dynamique de l’action dans les quartiers. Tout est parti de l’allée Verte, à Jumet, avec l’opération "Point de chute"organisée par l’Éden: elle s’est muée en un festival d’animations qui ont touché plusieurs districts en 2021 et 2022, Quartiers libres. Séances de ciné en plein air, mais aussi activités sportives comme la District cup ou le tournoi de basket 3x3 sont venus en complément tandis que le nombre de projets d’Été solidaire passait de 2 à 5, mobilisant une cinquantaine de jeunes. Ceux-ci ont amélioré la convivialité de leurs cités dans une approche intergénérationnelle.

Un parc urbain à l’allée Verte

À Jumet, la cité de l’allée Verte est longtemps apparue comme un lieu insécurisant. Si l’image a évolué avec le temps, la Sambrienne a la volonté de continuer à l’améliorer, selon son président. Dans ce cadre et après le relifting de la voirie qui traverse le quartier, le projet d’une transformation des abords en parc urbain vient d’être présenté. « Pour définir la trame, nous comptons associer les locataires comme cela a été fait ailleurs, afin qu’ils puissent apporter des idées et s’approprier ce qui va devenir leur nouvel environnement. » Un espace vert collectif.