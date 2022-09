Charleroi: les hôpitaux GHdC et CNDG unis contre le cancer

"Il s’agit, en fait, d’une des toutes premières, sinon la première, concrétisation d’un réseau hospitalier en Wallonie, en l’occurrence le Réseau hospitalier Charleroi Métropole. "L’ancienne ministre de la Santé, Maggie De Block, avait demandé de créer ces réseaux, c’est-à-dire une collaboration entre cliniques, afin d’accroître la qualité et la proximité des soins. Le GHdC et la CNDG collaboraient déjà dans le domaine de l’oncologie et de l’hématologie pour les consultations. On est à présent passé à un service commun", explique le Dr Jean-Luc Canon, chef du nouveau pôle.

"Dorénavant, les patients sont assurés d’une même prise en charge – une même philosophie, une même procédure, une même démarche thérapeutique – dans les domaines de l’oncologie et de l’hématologie pour les deux hôpitaux", poursuit le médecin responsable. Et ce pour tous les autres intervenants, radiologues, chirurgiens, laboratoires, etc. L’avantage? "La qualité", répond le Dr Canon. Qui explique que ce centre commun "casse les barrières entre hôpitaux", permet de sortir d’une certaine compétition entre établissements de soins. Le nouveau centre permet au contraire l’échange des pratiques, le cumul des compétences.

Ainsi, illustre-t-il, le statut de centre de référence en oncologie acquis par le GHdC peut rejaillir sur le nouveau service. Concrètement, le centre peut bénéficier des traitements innovants en oncologie, dans des conditions de sécurité optimales. Le nouveau centre devient ainsi un des plus importants du genre en Belgique. En outre, le Centre peut compter aussi sur l’appui de la Maison Mieux-être du GHdC, lieu de transition entre l’hôpital et la vie quotidienne pour les patients en cours de traitement.

Le Dr Canon insiste: "Il ne s’agit pas d’une quelconque rationalisation, au contraire: l’objectif est bien d’améliorer les soins." Le personnel devrait même augmenter… Aux 23 oncologues, aux deux généralistes hospitaliers et aux équipes pluridisciplinaires formant le Centre, un médecin complémentaire en oncologie rejoindra le site de Gosselies, un deuxième pouvant même le rejoindre si les perspectives sont bonnes.

Dans le bassin de Charleroi, près de 7 patients sur 10 atteints d’un cancer ou d’une maladie du sang sont actuellement pris en charge par le GHdC et la CNDG. Chaque année, plus de 2800 nouveaux cas de cancer y sont dépistés.