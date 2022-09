Charleroi : le bâtiment Eldo abritera 144 kots étudiants

Sa rénovation avait été décidée à la fin du printemps 2021; restait à en fixer la destination. C’est désormais chose faite: cette semaine, le collège communal carolo a octroyé un permis d’urbanisme pour que l’Eldo soit réaménagé en kots étudiants. Le rez-de-chaussée commercial, en ce inclus la galerie Eldo, sera scindé en deux cellules et les étages abriteront 8 logements communautaires et 144 kots. L’échevine du Logement et de l’Urbanisme, Laurence Leclercq, souligne: "C’est le lieu idéal pour accueillir ce type de logements, à proximité des transports en commun et du prochain campus universitaire de la ville-haute. Les futurs locataires seront parfaitement situés." Des kots adaptés PMR, un local à vélo, des terrasses couvertes et espaces extérieurs ainsi qu’une conciergerie compléteront ces rénovations. "La rue de la Montagne est une artère essentielle entre la ville-haute et la ville-basse. Avec ce projet, de nouveaux habitants, jeunes et étudiants, vont repeupler et redynamiser ce quartier. C’est toute une zone qui va regagner en attractivité", conclut l’échevine.