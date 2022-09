Un corps avait été repéré sur les voies par un conducteur, qui s’est arrêté pour donner l’alerte. Le trafic ferroviaire fut interrompu, le parquet et le laboratoire scientifique sont descendus sur place, ainsi que la police locale. Dès la découverte du corps sans vie de l’homme de 46 ans, originaire de Sambreville, un dossier a été mis à l’instruction pour faire la lumière sur les circonstances du décès. Détail troublant: la jambe droite de la victime a été arrachée. Suicide, acte criminel ou accident? Une réponse devait être trouvée à cette question, notamment via une autopsie du corps. Ce vendredi après-midi, le parquet de Charleroi confirme l’orientation quasiment finale du dossier. "Il s’agirait d’un accident. La victime aurait chuté sur les rails pour une raison inconnue, mais non criminelle."

Quant à la jambe arrachée, le passage d’un train en serait à l’origine…