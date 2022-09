La banale intervention policière pour dégradation dans un immeuble de Montignies-sur-Sambre a finalement rapporté gros. Voilà, en quelques mots, le parfait résumé du dossier évoqué ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Il concerne deux individus, Ahmed et Abdelkader, poursuivis pour de la détention et de la vente de trois produits stupéfiants: cocaïne, héroïne et cannabis.