Aiseau-Presles : Le forcing pour la Maison de la cohésion sociale

Aiseau-Presles possède déjà son PCS, son plan de cohésion sociale, avec une équipe qui rend un certain nombre de services dans une optique pluridisciplinaire, aux plans de l’intégration sociale, de l’accompagnement socio-professionnel. Mais la commune a plus d’ambitions: elle entend élargir ces services, les rendre plus efficaces et faciles d’accès à la population, fragilisée en particulier. Un objectif qui est d’autant plus pertinent, hélas, que le contexte socio-économique que l’on connaît n’est guère brillant.