Charleroi: rentrée dans La Jungle au Vecteur

Ce vendredi 9 septembre, dès 19 heures, le Vecteur propose sa grande soirée de rentrée, histoire de renouer avec le public après cette trêve estivale. Pour l’occasion, tous les espaces de la plateforme des pratiques culturelles émergentes, au numéro 30 de la rue de Marcinelle, et autour de celui-ci, seront mobilisés. Dans son grand bâtiment zébré noir et blanc, le Vecteur accueillera les concerts de la soirée. Sur le coup de 20h30, c’est MIT The Male Idiot Theory qui va faire monter l’ambiance avec son punk-garage qui évoque comment "les gens stupides font des choses stupides parce qu’ils sont stupides". Le duo originaire de Tournai est issu, les connaisseurs s’y retrouveront, des groupes VISION3D et Thee Marvin Gays. À 21h45, ce sera déjà l’apothéose, avec une prestation forcément enfiévrée de La Jungle. Le duo montois-carolo, aux racines profondément ancrées au sein du Vecteur, va notamment présenter son dernier album en date, toujours pétri de rythmes motorik et d’envolées rave. Avant et après ces deux concerts énervés, la DJ NcY-Biche assurera l’ambiance musicale.