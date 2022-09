Pays de Charleroi : réunions d’infos sur les broyeurs à métaux, mercredi et jeudi

Ce biomonitoring, comme son nom l’indique, consistera en la mesure des polluants issus de ces activités de broyage de métaux, éventuellement détectés dans le corps, le sang, l’urine et les cheveux des citoyens volontaires. Le public ciblé consiste en des adolescents âgés de 12 à 19 ans, résidant depuis au moins cinq ans, dans un rayon de deux kilomètres, autour des sociétés Derichebourg, à Marchienne-au-Pont, Comet Sambre, à Châtelet, et Keyser, à Courcelles. La période d’inscription pour participer à cette étude a été prolongée jusqu’au 15 septembre afin de rassembler un panel statistiquement probant. Les candidats doivent se faire connaître via l’adresse https://biopro.issept.be. Les prélèvements s’effectueront le 29 septembre, à l’espace citoyen de la Porte Ouest. Il y aura alors également quelques questions auxquelles répondre mais l’investissement demandé aux jeunes Carolos ne va pas plus loin.

D’ici là, pour mobiliser les participants potentiels et leurs familles, et, bien sûr, pour apaiser toutes les possibles inquiétudes et lever d’éventuelles zones d’ombre, deux séances d’information sont programmées. Elles auront lieu cette semaine.

La première, focalisée sur la zone de l’entreprise Keyser, aura lieu ce mercredi 7 septembre, à 19 heures, à la salle Miaucourt, rue Paul Pastur, à Courcelles. La seconde, pour l’ensemble du territoire concerné, se déroulera ce jeudi 8 septembre, à la MPA, Maison de la Participation et des Associations, à 19h30, route de Mons, à Marchienne-au-Pont.