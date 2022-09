Luc: Il y a une dizaine d’années, nous avions écrit un premier embryon de scénario autour d’une famille de réfugiés. Nous nous étions rendus dans les centres MENA (NDLR: mineurs étrangers non accompagnés), à ce moment-là. Nous avons lu dans la presse que beaucoup d’enfants mineurs disparaissaient des radars de la police dans beaucoup de pays d’Europe dont la Belgique. C’est ainsi que nous avons voulu écrire quelque chose autour de ces personnes qui disparaissent. On l’a fait dans La Fille Inconnue, d’ailleurs. Ici, nous avons voulu raconter une belle histoire d’amitié car les gens des MENA sont des gens seuls, la solitude est difficile à supporter pour eux et l’amitié permet de répondre à cette solitude.

Quelles ont été vos sources de documentation?

Jean-Pierre: Nous avons rencontré des éducateurs, des éducatrices, des directrices et directeurs de centres. On a lu entre autres une revue de l’enfance et de l’adolescence où nous avons découvert des récits de psychologues et médecins racontant la solitude de ces enfants.

Pensez-vous que le sujet de l’immigration soit inépuisable au cinéma?

Luc: On ne voit pas cela comme un sujet mais comme des personnages. C’est vrai que dans Le Silence De Lorna, c’était une femme qui venait d’Albanie. La Promesse, c’est l’histoire d’un père et d’un fils. Ce sont des exclus de notre société que nous mettons au centre de l’écran de cinéma. C’est invisible tout étant à côté de chez nous et il y a un désir de notre part de rendre cela visible.

Chaque détail est important, cela demande une certaine rigueur à l’écriture?

Jean-Pierre: Les scènes sont écrites mais un autre cinéaste pourrait en faire autre chose. C’est vrai que tous les détails sont importants et c’est là que commence notre travail de metteurs en scène.

Quelles étaient les conditions à remplir pour les deux premiers rôles?

Luc: Il fallait qu’ils chantent bien. Pablo est fin, petit, nerveux, avec beaucoup de tonicité et c’est ce qu’il fallait. Joely est grande et joue formidablement bien, avec un peu d’enfance dans son regard et dans son sourire tout en étant proche de l’âge adulte.

La crise sanitaire a-t-elle influencé ce tournage?

Les frères: La crise, non mais les inondations de Liège, oui. Un décor a été sous eau. Bien sûr, ce n’est rien de comparable à ce qu’ont vécu beaucoup de gens mais nous avons perdu ce décor pendant trois semaines.

Charleroi est un passage indispensable pour chacune de vos promotions?

Les frères: Bien sûr!

Comme à chaque rencontre, je vous demande si vous n’avez pas envie d’y poser un jour votre caméra…

Jean-Pierre: Il ne faut jamais dire non! La réponse reste «Pourquoi pas?». Luc: Pas de guerre des bassins pour nous! Nous ne sommes pas autocentrés sur Liège (rires).

Déjà un nouveau projet sur le feu?

Luc: Pas vraiment. Sans doute, on aimerait filmer des femmes. On va voir.