Fabrice Eeklaer, vous êtes secrétaire fédéral de la CSC Charleroi Sambre et Meuse. Le pouvoir d’achat est-il bien l’enjeu n°1 de cette rentrée sociale?

On a dépassé le stade du pouvoir d’achat pour basculer dans la survie. Je dis bien la survie! Parce que la crise énergétique met cette question aux urgences. Les travailleurs pauvres ne sont plus seulement menacés. Désormais, les revenus moyens sont aussi dans l’œil du cyclone, l’indexation automatique des salaires ne suffit plus à les protéger: un net de 2 000 à 2200 euros ne vous met plus à l’abri, c’est ainsi que des ménages font ou vont devoir faire des choix de vie, comme supprimer certains frais de santé, par exemple, pour pouvoir continuer à se chauffer. Au-delà de l’index, une majoration des salaires est dans ce contexte indispensable!

En quoi cette crise se différencie-t-elle de celle du covid-19?

Dans toutes les crises, il y a des gagnants et des perdants, la pandémie en a fait la démonstration. Mais cette fois-ci, des compagnies affichent des profits invraisemblables et une partie de la droite qui siège dans les gouvernements nous dit: «On ne peut rien décider à l’échelle du pays, cela dépend de l’Europe», ce qui est totalement faux. Ainsi la principale mesure du codeco énergétique a-t-elle été l’annonce de la fin de l’éclairage nocturne dans les bâtiments publics: quand j’ai entendu ça, j’ai failli tomber de ma chaise, je pensais que c’était fait depuis longtemps! Les citoyens attendent de vraies solutions à leurs problèmes. Ils ne comprennent pas pourquoi il est impossible de faire en Belgique ce qui est fait en France par exemple, pour plafonner les prix.

Cette question sera-t-elle parmi les revendications portées lors de la manifestation du 21 septembre prochain à Bruxelles?

Bien entendu! Le seul aspect positif de cette crise, c’est qu’elle favorise la création d’un vrai front commun entre les salariés, les indépendants et les PME qui en sont à la fois victimes et otages. Des activités ne sont plus rentables dès à présent. Il faut donc examiner très vite comment faciliter l’accès aux droits-passerelle et au chômage temporaire à ceux qui sont actifs dans ces secteurs. Il faut aussi effectuer un vrai travail d’éducation populaire pour expliquer aux gens comment tout cela a été rendu possible. En fait, la libéralisation du marché de l’énergie a concentré dans les mains du privé le quasi-monopole de la gestion des prix. Face à ce péril, les partis de droite et de gauche ont le devoir de dépasser leurs étiquettes respectives pour rechercher une issue acceptable à cette situation. Ils doivent se comporter en hommes et en femmes d’État!

Quelles conséquences à Charleroi Métropole?

Ma première crainte est de voir exploser à court terme les dépenses énergétiques des communes, dont la plupart sont encore protégées par des achats groupés et des tarifs fixes. Si ce n’est plus le cas demain, cela va venir plomber un peu plus l’endettement des ménages et la marge d’action de nos pouvoirs locaux.

D’autres inquiétudes?

Je suis aussi inquiet des répercussions de cette crise sur la santé de nos concitoyens. Il faut rappeler que dans notre pays, le nombre de malades de longue durée dépasse celui des chômeurs complets indemnisés, ce qui est un indice absolu de souffrance! Quel impact enfin sur la sécurité au travail? Je crains que les accidents se multiplient: quand on est tracassé par quelque chose, on peut avoir la tentation ou la faiblesse de se montrer moins attentif au respect des consignes. Et cela peut favoriser des accidents.

Il y a quand même de bonnes nouvelles au chapitre économique. L’arrivée de Legoland fait partie de celles-là…

Comme Thomas Dermine l’a souligné, la Wallonie a besoin de projets iconiques pour se redresser. Le groupe Merlin Entertainments qui est le deuxième du secteur du tourisme mondial après Disney offre en effet des perspectives encourageantes à notre région. J’aurais évidemment préféré une reconversion industrielle pour le site de Caterpillar, mais six ans après la fermeture de l’usine, il me faut bien admettre qu’aucune opportunité valable ne s’est présentée. En cela, Legoland constitue une alternative et une chance, à condition bien sûr que l’explosion des prix et le contexte socio-économique ne plombent pas ce projet d’investissement!

Vous venez de reprendre la présidence du comité de développement stratégique de Charleroi…

En effet, dans la logique des choses et selon une tournante. C’est sûr: le contexte n’est pas idéal pour mon entrée en fonction mais j’ai la volonté de continuer à co-construire avec les partenaires économiques et politiques. Co-construire localement un monde meilleur pour tous!