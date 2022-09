Province de Hainaut: une dizaine de night-shops ciblés par des malfrats en quelques jours

Ce n’était que partie remise. Un peu plus tard, c’est le magasin Night & Day situé route de Philippeville, à Loverval, qui a été pris pour cible. Les malfrats ont forcé la porte du commerce, et selon une source, sa caisse automatique. On ignore si un butin a été emporté.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, deux autres commerces de cette enseigne avaient subi le même sort à Thuin et à Soignies. Plusieurs autres effractions avaient été perpétrées précédemment, portant le nombre de celles-ci, réussies ou non, à une dizaine en une semaine.