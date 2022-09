Le premier des trois vols l’amenant finalement devant le tribunal correctionnel de Charleroi s’est passé dans un véhicule, à Gilly. "J’ai vu que la vitre était déjà cassée et la portière grande ouverte. Je suis entré et j’ai volé les papiers et un sac qui se trouvait sur le siège passager."

Roberto avance la thèse qu’ "il n’est pas un voleur expérimenté et que jamais il aurait pu briser une vitre pour voler."plus tard, il lui sera demandé pourquoi des débris de verres se trouvaient dans son sac.

Toujours à Gilly, l’homme de 50 ans a remis ça en volant cette fois "un véhicule stationné devant un night shop dont le moteur tournait."Là encore les versions diverses, des témoins disent qu’il a poussé le chauffeur pour grimper dans la voiture et s’enfuir. Il n’est en tout cas pas allé bien loin puisque quelques centaines de mètre plus loin, il a provoqué un accident, détruisant complètement le véhicule."Quand je vole je n’agresse pas", poursuit Roberto.

Le troisième vol confirme l’amateurisme dont l’homme fait preuve. Cette fois, c’est à Marchienne qu’il est confondu après le vol de matériel de chantier. Là encore, aucun doute sur sa culpabilité puisqu’il a commis son acte juste sous les caméras de surveillance.

Pour le procureur, il ne fait aucun doute que le vol de voiture doit être considéré comme vol avec violence. Pour le vol sur chantier, les caméras parlent d’elles-mêmes. Pour ces raisons, 15 mois d’emprisonnement sont requis.

Pour la défense assurée par Maître Donatangelo, il n’y a aucun doute sur la culpabilité, mais tout est à remettre dans le contexte. Son client traversait une très mauvaise passe dont il se sort doucement mais sûrement. Il ne boit plus, a cessé de se droguer et attend une inscription prochaine à une formation.

Jugement le 30 septembre.