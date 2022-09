Grégory la reçoit et très vite le ton monte. Tout s’accélère quand l’homme reçoit une notification en provenance d’un site de rencontres. D’après lui, elle s’est énervée et a commencé à détruire le mobilier. Elle aurait glissé et se serait heurtée contre le chambranle d’une porte de là des côtes froissées.

La compagne aurait ensuite quitté le domicile de Grégory afin de se rendre chez la sœur de celui-ci.

Par la suite, Marie est revenue chez son ex-compagnon, mais le calme n’a pas duré et une gifle a été portée au visage de Marie. Le prévenu se justifie en disant"qu’elle était dérangée et qu’il avait vu de l’héroïne dans son sac."

Pour Grégory, qui avait choisi de se défendre seul face au tribunal, il ne s’agit"que d’une gifle". Mais l’homme est vite rappelé à l’ordre par la présidente du tribunal. "Une gifle est un coup et cela est un acte violent".

Dans l’historique du prévenu, il y a d’autres accusation laissant penser que ce n’était pas la première fois qu’il levait la main sur sa compagne.

Le couple s’est par la suite rabiboché. Un séjour à l’hôpital consécutif à un malaise cardiaque aurait suffi à"amadouer à nouveau Madame".

Devant le tribunal, Grégory explique qu’il a également été victime de coups et que sa compagne n’était pas là pour parler devant lui.

Ce à quoi la présidente du tribunal a précisé que c’est lui qui était accusé et lui a rappelé qu’il risquait une peine de prison.

L’emballement de Grégory n’a pas duré. Il est revenu sur son avis de se défendre seul et fera donc appel à un avocat pour la suite des débats, qui aura lieu le 9 décembre.