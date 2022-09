Le centre de distribution urbaine de Charleroi va reprendre du service

Présenté comme un projet d’avant-garde pour l’amélioration de la qualité de vie en ville, le centre de distribution urbaine (CDU) de Charleroi reste toujours en attente d’un nouveau concessionnaire. Plus pour longtemps. En réponse à une question écrite de la conseillère communale Lætitia Dehan (MR), l’échevin en charge de la Mobilité, Xavier Desgain, vient de confirmer l’imminence de l’attribution du marché dont les modes et passation avaient fait l’objet d’une approbation en mars dernier en conseil communal. Une dernière analyse juridique est en cours pour sécuriser la décision. Ce ne serait donc plus qu’une question de semaines, voire de jours.