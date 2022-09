Charleroi: mère et fils autour d’un magasin américain

C’était un pari risqué, et pourtant ils l’ont fait! Magali et son fils Medhi ont ouvert un store à l’américaine au cœur du Passage de la Bourse, au tout début de la pandémie. Si les débuts ont été très difficiles, les audacieux entrepreneurs peuvent aujourd’hui compter sur une clientèle qui apprécie ce concept inédit en Belgique. À l’emplacement de l’ancien cinéma Trianon, où l’enseigne est établie, le public peut aujourd’hui savourer de délicieux plats et drinks yankees, mais aussi acheter des produits venus tout droit du pays de l’Oncle Sam. De l’autre côté du magasin, des modèles rares de baskets, de vêtements et des figurines en tirage limité ont une place de choix.