Charleroi: un fémur fracturé au terme d’un match de futsal féminin

Ce samedi-là, L’équipe féminine des Old Young Devils de Charleroi affronte pour la première fois l’équipe de Pironchamps. À la fin du match de futsal, remporté par les Carolos, le président victorieux Yvan Giuliani saute de joie et rejoint ses joueuses. C’est à ce moment que Clayton descend des gradins et lui donne un violent coup de pied.