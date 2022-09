Charleroi Métropole : 4 millions € pour la relance des lieux culturels

Quatre autres subsides sont également attribués, pour des interventions plus ponctuelles, notamment en matière de remplacement de châssis et de travaux d’isolation. Dans ce cadre, Charleroi danse recevra 96576 €; le Centre culturel L’Eden se verra accorder 329400,91 €; le Centre culturel La Posterie, à Courcelles, obtiendra 409007,91 € et la salle Larsimont, à Courcelles également, jouira d’un apport de 177911,62 €.

Comme toujours avec des subsides européens, ceux-ci sont conditionnés à la réussite des chantiers, dans le délai imparti. En l’occurrence, les travaux doivent être achevés avant le 30 juin 2026.

Un samedi d’impro à Martinrou

Particulièrement malmenée par la crise sanitaire, la Ferme de Martinrou va plus que jamais rebondir: ses travaux de rénovation seront soutenus à hauteur de 820188,38 €. Pour lancer sa nouvelle saison, toujours riche de spectacles mais aussi d’ateliers pédagogiques, Martinrou propose ce samedi 3 septembre, une journée de découverte de l’impro théâtrale, pour les adultes.

Ce sera aussi l’occasion d’évoquer les autres propositions des équipes en place. Demain, de 10h à 17h, gratuit sur réservation au 071 81 63 32.