Pour réduire les nuisances, ce chantier de transformation colossal a été tronçonné: une phase a succédé à l’autre, et la rénovation va se poursuivre selon ce même schéma."On n’échappe pas à la fermeture temporaire de certaines zones", concède le bourgmestre en assurant avoir pris toutes les dispositions pour limiter en ampleur et en durée les conséquences économiques de ce"chômage forcé."

Par la voix de Sofie Merckx, le groupe PTB s’est fait l’écho de la colère et du désappointement de commerçants littéralement pris au piège. C’est le cas d’un libraire du boulevard Solvay, à proximité de l’ancienne trémie de l’UT dont la transformation est en cours. Elle doit se muer en parking. Le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos a relayé à son tour la déconvenue des indépendants victimes des travaux.

Même si l’échevine du Commerce, Babette Jandrain, dit avoir largement sensibilisé la profession à l’existence d’aides compensatoires régionales, même si l’ASBL Charleroi centre-ville peut assister les ayants droit dans l’introduction de leurs dossiers de demandes d’aides pour faire face aux travaux, le plafonnement des aides à 6000 € par année civile, un montant majoré de 1000 € pour 2022 grâce à l’intervention du député wallon PS Maxime Hardy, cela est dérisoire face aux pertes de recettes qu’impose la cessation provisoire d’une activité. Selon l’échevine, tout est mis en œuvre pour informer au mieux les riverains: une permanence de chantier les accueille chaque semaine, des gazettes de chantier sont distribuées en toutes boîtes dans le quartier. Babette Jandrain l’a épinglé: dans le périmètre de l’intra-ring, le nombre de cellules vides est demeuré relativement stable depuis le début 2020. Sur la période, 168 nouvelles enseignes sont apparues, pour 163 disparitions. Il y a eu dans le même temps 19 déménagements.