Entre 2017 et 2021, près de 1900 mineurs d’âge de 3 à 17 ans ont été victimes d’un accident de la route en Wallonie sur le trajet de l’école. Il y a eu parmi eux six tués et 63 blessés graves, a rappelé la conseillère Latifa Gahouchi dans une interpellation au conseil communal. Charleroi a fait de la sécurité aux abords des écoles l’une de ses priorités politiques, comme l’ont rappelé la Première échevine Julie Patte (enseignement) et son collègue Xavier Desgain, en charge de la sécurité routière. En juin dernier, la Wallonie a décidé de dégager une subvention supplémentaire de 7 millions d’euros pour renforcer la visibilité des abords des établissements scolaires. Dans ce cadre, elle a programmé l’installation de barrières le long des trottoirs, le marquage de la voirie, le placement de panneaux lumineux signalant la présence d’une traversée piétonne et d’indicateurs de vitesse, l’intégration des personnages Lily et Tom à proximité des écoles du fondamental.

Un appel à candidatures a été lancé aux Communes, avec une prise en charge des dépenses à 80% sur les routes communales et à 100% sur les régionales. Comme l’a indiqué Xavier Desgain, Charleroi a déjà déposé une marque d’intérêt pour ce marché groupé."Il va nous permettre d’améliorer la sécurité de huit de nos écoles communales. Dans les prochaines semaines, nous allons en établir la liste", souligne l’échevin.

Le choix des localisations s’opérera sur base de l’accidentologie, en fonction de l’état de la voirie. La volonté est de cibler des établissements qui ne disposent pas encore d’équipements de sécurité. Aujourd’hui, 61 implantations bénéficient de la présence de crayons jaunes. Parce que la limitation de vitesse à 30 km/h n’est pas toujours respectée par les automobilistes, la Ville veut systématiser le placement de ralentisseurs aux abords des écoles. Desgain a indiqué que cette opération commencerait par celles du centre-ville.