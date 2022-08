Lodelinsart: première grande Fête du Sport, ce dimanche 4 septembre

L’échevin des Sports le souligne:"C’est un constat de terrain, Charleroi compte beaucoup de clubs sportifs, dans des tas de disciplines, qui restent trop méconnus et méritent d’être mis en évidence. C’est aussi une demande qui émane à la fois des clubs eux-mêmes et des citoyens. Tout est réuni pour vivre un beau dimanche, en cette période de rentrée, moment idéal pour se décider sur quel sport pratiquer et quel club rejoindre."

Concrètement, les visiteurs seront accueillis, dans les infrastructures de la rue du Chemin vert, dès 10 heures. Tout au long de la journée, et jusqu’à 18 heures, ce véritable "Salon du club sportif" proposera 45 stands mettant à l’honneur autant de structures dans les disciplines les plus diverses ainsi qu’une dizaine de stands reprenant des partenaires institutionnels importants."Nous en profiterons aussi pour rappeler les actions récurrentes menées par la Ville en la matière, notamment le Chèque Sport et la carte C Gratuit", épingle l’échevin.

Surtout, le Centre de loisirs sera divisé en sept espaces, qui abriteront, à intervalles réguliers, des ateliers interactifs et des initiations, avec du futsal, du tennis, du tennis de table, du badminton, des arts martiaux, du handball ou de l’escrime, pour les sports plus connus, et du kangoo jump, du kempo, de la danse, de la pétanque, du cheerleading, du catch ou des échecs pour les disciplines moins attendues.

De plus, un grand podium accueillera des démonstrations et des châteaux gonflables occuperont les plus jeunes; une petite restauration sera assurée et une ambiance musicale complétera l’aspect festif du rendez-vous. Pour ne rien gâcher, le tout est gratuit et libre d’accès."La station de métro Deschassis, sur la ligne 3 du métro, se trouve à quelques mètres du Centre de loisirs et nous organisons également des navettes gratuites au départ de La Garenne, rue des Olympiades", poursuit Karim Chaïbaï, qui conclut:"Notre volonté est bien d’inscrire cette Fête du sport dans la durée, avec une édition chaque année, à la même période."