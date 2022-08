Charleroi : 2000 arbres plantés en ville en moyenne par an

En charge de la nature en ville, le bourgmestre Paul Magnette a rappelé qu’il n’était pas facile d’arborer un espace public situé au-dessus d’un parking comme la place Verte. Quant à la disparition d’arbres dans le cœur urbain, elle est largement compensée par le programme de plantation: si 75 arbres sont en effet tombés dans le périmètre des chantiers de rénovation de Charleroi DC, il est prévu d’en réintégrer cinq fois plus, c’est-à-dire un total de 375, à la sortie de ces grands travaux, avec, de plus, des essences mieux adaptées aux changements climatiques.

Depuis le début de la mandature, c’est une moyenne de 2000 nouveaux arbres par an que la Ville a réintroduits dans l’espace public, selon Paul Magnette. Et on l’a fait dans des endroits où l’on est sûr qu’ils vont survivre. Le territoire est riche de sa biodiversité. Il faut le répéter: au-delà des apparences et de son ancien surnom de "Pays noir", qui survit malgré tout à la fin des industries lourdes, Charleroi compte une superficie d’espaces verts supérieure à celle de bon nombre d’autres villes, à commencer par Liège, l’autre grande métropole wallonne.

Parcs, friches, terrils, bois, boulevards végétalisés, squares, sentiers, etc. Ce patrimoine va continuer à se développer grâce à la déminéralisation de parkings, voiries, cours d’écoles… L’échevin de la Transition écologique Xavier Desgain l’a, quant à lui, souligné: nous avons eu droit cet été à des bulletins météo comme on les attendait pour 2040: le réchauffement semble donc progresser plus vite que dans les modélisations. Phénomène exceptionnel ou promis à une répétition? Dans un souci de bonne gestion, Charleroi compte actualiser son plan énergie-climat; ce qui inclut un indispensable recours à la plantation d’arbres.