Charleroi: des efforts pour parvenir à la gratuité dans les écoles

Au niveau de la gratuité scolaire, hélas théorique à beaucoup d’endroits, la Ville tente de faire un gros effort:"Ici, nous fournissons le matériel et nous essayons de limiter les achats pour les familles. Une trousse garnie est offerte en primaire, elle doit pouvoir tenir toute l’année à condition d’en prendre soin, de remplacer ses gommes et tailler ses crayons. On distribue une gourde à chaque enfant pour la remplir aux distributeurs d’eau, on met à disposition un Bescherelle, un dictionnaire et un journal de classe, et les bibliothèques sont là pour éviter d’acheter les livres à lire. L’accueil extrascolaire, je n’aime pas dire garderie parce que le service fait aussi les plaines par exemple, mais c’est totalement gratuit aussi", explique l’échevine, qui insiste sur le fait que les enseignants sont drillés à utiliser le moins de supports"à acheter"possible pour préférer des alternatives en cours. Des chèques numériques sont aussi distribués pour l’achat d’une tablette.

Un Big Five éducatif

La nouveauté à Charleroi pour l’année 2022-23, c’est le Big Five éducatif. Un nom à l’image des grandes festivités qui rythment l’année en ville, mais avec un objectif différent."Un focus est mis sur cinq apprentissages jugés essentiels, continue Julie Patte.L’accès à la culture, la découverte de la nature, l’accès à l’alimentation naturelle, l’apprentissage de la sécurité routière et la mise en place d’actions liées à la propreté."

Concrètement, pour la culture, les écoles iront au PBA découvrir un spectacle en décembre, puis une production artistique sera préparée pour juin. Au niveau nature, l’École du dehors essaye de délocaliser des classes dans des bois proches quand c’est possible, ou créer des vergers, potagers et autres plantations dans les cours de récréation. Des collations saines, des fruits ou de la soupe sont distribués dans toute une série d’établissements, avec des repas 100% gratuits en maternelle dans 22 écoles pour l’instant. Pour la sécurité routière, un "permis vélo" avec cours théoriques, exercices pratiques et mise en situation sur un Ravel est prévu. Pour la propreté, des animations sont prévues toute l’année avec Tibi, et l’eau du robinet est mise en avant partout."Enfin, et c’est aussi très important, on s’inscrit dans une démarche de lutte contre le harcèlement scolaire d’un côté, et contre le décrochage, qui malheureusement s’est fait fort ressentir avec la Covid, de l’autre", conclut Julie Patte.