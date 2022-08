Le village associatif était surtout l’occasion de mettre en avance divers organismes œuvrant en soutien à la communauté LGBTQIA +. Parmi ceux-ci, l’association Tels Quels, qui a une antenne dans la maison arc-en-ciel de Charleroi, présentait ses objectifs."Nous menons des actions autour des thématiques des orientations sexuelles et des identités de genre. Ces actions vont de la permanence sociale à des ateliers et formations pour lutter contre les discriminations de genres. Notre public est très diversifié, des jeunes jusqu’aux personnes âgées et aux migrants qui fuient leur pays en raison de leur orientation sexuelle. Nous travaillons en partenariat avec le centre Fedasil", explique Betty, pour Tels Quels.

Mariages pour rire, théâtre et cinéma

Cette année encore, des mariages "for a joke" étaient organisés afin de donner un avant-goût aux amoureux. Ils étaient célébrés par un faux Elvis et une vraie échevine de la Ville de Charleroi, Alicia Monard. L’occasion aussi pour des couples déjà unis de se dire oui pour la seconde fois."C’est une initiative sympa. Nous ne connaissions pas le concept, ça nous rappelle de jolis souvenirs", s’exclame Marie, visiblement émue.

"Une centaine de personnes sont mobilisées à travers l’organisation et le village associatif. Cette année, nous lançons une marche des fiertés festive et revendicative des droits des personnes LGBTQIA + au départ de la place, dans les rues de Charleroi. Une soirée Pride Party, avec des concerts et spectacles transformistes, est aussi organisée pour la première fois par le Bubble Bar", dit Luna Romeo, coordinatrice de l’évènement pour l’ASBL Charleroi Centre-Ville.

À noter que la fête s’est décentralisée tout le weekend dans divers lieux de la métropole, du théâtre Marignan au Quai 10 où une pièce de théâtre et des films sur la thématique étaient proposés aux spectateurs.