Charleroi: un été solidaire dans le logement social

L’été n’a pas seulement été chaud. Il a été solidaire dans les quartiers de la Sambrienne. Grâce à l’appui de la Ville, la société de logements de Charleroi vient en effet clôturer une nouvelle édition de l’opération Été solidaire: en 2022, ce sont 50 jeunes qui ont eu l’opportunité de travailler à l’amélioration de leur cadre de vie. Il leur a été en effet proposé de signer un contrat de travail étudiant. Pour bon nombre d’entre eux, il s’agissait d’une première expérience professionnelle. Un effort particulier a donc été mené autour de leur recrutement et de leur encadrement, tandis que l’accompagnement était assuré par cinq associations partenaires: le Comité Solidarité Jeunesse, l’AMO Point Jaune, Charleroi Nature et la Régie de Quartiers de Charleroi, qui a suivi trois des cinq projets à elle seule. Nettoyage et amélioration d’espaces publics, débroussaillage de sentiers, création d’aires de jeux et de détente, équipement de lieux de rencontres:"Nous nous sommes assurés que les projets rencontreraient les attentes des habitants", observe le président de la Sambrienne Maxime Felon. La société a fourni le matériel, et détaché des membres de ses équipes pour encadrer les jeunes. Après plusieurs semaines de travail, les objectifs sont atteints. Comme s’en félicite la Première échevine Julie Patte, l’opération apporte une plus value au vivre ensemble.