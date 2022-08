L'expo du musée du zoo humain sera accueillie Rive Gauche à Charleroi

Sur le plan politique, c’est à l’organisation d’un cycle de débats communaux à mi-mandat que travaille le mouvement d’éducation permanente."En 2018, nous avions invité les candidats au scrutin à confronter leurs programmes, mais avec la promesse de revenir vers eux trois ans plus tard. La pandémie ne nous a pas permis d’évaluer leur action à cette échéance. Mais notre engagement sera tenu: à Charleroi, Châtelet, Fleurus, Fontaine l’Évêque, Beaumont et Momignies les élus seront mis sur le grill en octobre. Nos militants ont été invités à réfléchir à des questions. C’est sur cette base qu’un bilan pourra être tiré", poursuit Adeline Baudson.

Un concert par mois

Dès septembre, la régionale du MOC lancera un cycle d’ateliers portant sur le logement et les droits et devoirs qu’il impose aux signataires d’un bail. Quelle garantie locative à verser à l’entrée? Quelle salubrité?"Des experts développeront un thème pendant 30 minutes avant de répondre aux questions de l’auditoire. L’objectif est de programmer une rencontre chaque mois au café-restaurant Notre Maison."

Enfin, et c’est le projet le plus ambitieux de cette rentrée, le MOC s’est associé avec d’autres acteurs de l’éducation permanente pour accueillir une expo du musée du zoo humain, afin de déconstruire le colonialisme et de combattre le racisme. Du 2 au 18 novembre, l’expo sera présentée sur le site de Rive Gauche, avec des conférences sur le racisme, la décolonisation de l’espace public."Notre collectif proposera aux participants des visites guidées."

Le café-restaurant accueillera pour sa part des animations musicales et concerts gratuits tous les mois: le 9 septembre, le groupe rock Radio Rebelle ouvrira le programme, avec un piano-bar en octobre.

071 31 22 56