La FGTB Charleroi veut mobiliser pour la manifestation du 21 septembre

Une grève en novembre?

En 2021 et 2022, l’accord interprofessionnel a permis une hausse d’à peine 0,2% par an, ce qui est dérisoire. Il faut sortir de cette impasse légale, selon Vincent Pestieau. " Les partis progressistes de la majorité et de l’opposition l’ont parfaitement compris. Il faut avancer impérativement sur cette question pour 2023-2024. Dans ce cadre, notre organisation appelle à la mobilisation à Bruxelles le 21 septembre à 10h sur la place de la Monnaie. Une présence massive est requise pour envoyer un signal clair au gouvernement. Mais si nous ne sommes pas entendus, une grève viendra dans la foulée en novembre", prévient déjà le secrétaire fédéral carolo. Le moment choisi n’est pas anodin: le mois de septembre précède l’ouverture du conclave budgétaire. "Et nous serons aux portes d’un hiver qui s’annonce désastreux pour le pouvoir d’achat des ménages, avec des prix de l’énergie qui implosent littéralement. La région de Charleroi est en première ligne pour en subir les effets: c’est là où le niveau de revenus des ménages est parmi les plus bas du pays, et la vétusté de l’habitat la plus élevée. Un cocktail explosif qui ne va faire qu’accentuer la hausse des plans d’échelonnement de la dette énergétique des familles, qui dépasse déjà de près de 30% les moyennes de l’an dernier chez certains fournisseurs."La fédération de Charleroi Sud Hainaut entend amener du monde dans la capitale le 21 septembre."Nous prévoyons déjà des trains supplémentaires pour transporter nos militants."

Vincent Pestieau évoque le taux affolant d’invalidité de notre pays."Il y a désormais davantage de travailleurs en maladie de longue durée que de chômeurs complets indemnisés."Selon le syndicaliste, la grande majorité des emplois créés dernièrement l’ont été pour remplacer des départs prolongés en maladie."Cela pose la question du bien-être au travail!"

Du tempspour former

Au niveau régional, la réforme de l’accompagnement des chômeurs ouvre des perspectives au secteur de la formation, pointe-t-il."Un secteur très actif et densifié à Charleroi. Pour faire court, le gouvernement wallon demande au Forem d’intensifier son rôle de coach et de limiter les exclusions. Ce qui représente une opportunité pour nos centres d’insertion socio-professionnelle (CISP), mais aussi pour les demandeurs d’emploi et le marché du travail. Nous espérons que les CISP astreints à une gestion administrative rigoureuse vont pouvoir y consacrer moins de temps pour en libérer au profit de la formation. Nous sommes entrés dans une période transitoire en juillet. C’est en janvier prochain que nous basculerons complètement dans le nouveau régime. Jusque-là, nous nous montrerons très attentifs aux effets produits par cette réforme", conclut le secrétaire fédéral.