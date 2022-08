C’est un dramatique accident qui s’est produit ce samedi soir, vers 23h, à hauteur du rond-point de l’Ecluse à Châtelet. Une voiture qui, selon les premiers éléments, roulait à vive allure en venant de la rue de Couillet a percuté la bordure du rond-point avant de quitter la route. Une clôture délimitant un terrain n’a malheureusement pas suffi à freiner la course du véhicule, qui a finalement terminé sa course dans la Sambre.

C’est un témoin, circulant à pied sur place et qui a assisté à la scène, qui a alerté des riverains afin de contacter les secours. Les pompiers de Marcinelle, sous les ordres du major Dams, sont intervenus sur place, de même que plusieurs équipes de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes. Les plongeurs se sont mis à l’eau et après quelques minutes de recherches, ces derniers ont trouvé le véhicule et ramené un homme, né en 1969 sur le chemin de halage.

Les secours ont tenté une réanimation sur ce dernier, en vain. Une dame, également présente dans l’habitacle, est parvenue à s’extraire de la voiture et remonter à la surface.

L.C.