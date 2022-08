De nouveaux points cash Bancontact en vue à Charleroi

Les Carolos en savent quelque chose: certains quartiers sont désormais privés de ce service. On n’y trouve plus de points cash Bancontact. À l’inverse, il y a dans d’autres des surconcentrations de l’offre. Pour remettre un peu d’équilibre et améliorer l’accessibilité, des banques se sont associées dans des projets de déploiement de réseaux: Batopin est celui mis en place par le consortium Belfius, ING, BNP Paribas-Fortis et KBC. Il n’est pas le seul actif sur le marché: Jofico est une alliance commune créée par Crelan, Axa banque, VDK, Argenta et B-Post pour la gestion de leurs automates bancaires. Comme l’explique le porte-parole de Batopin Vincent Bayer, l’ambition est de mettre en place un réseau de distributeurs neutre et indépendant des banques accessible à tous les usagers. Timing: terminer à la fin 2024, c’est-à-dire dans un peu plus de deux ans. Un budget d’investissement d’une centaine de millions est dédié à ce projet."Nous en sommes actuellement à 30% de notre objectif. Il faut considérer que 16% de nos automates bancaires fonctionnent déjà. Et 14% vont être installés à court terme, des emplacements leur sont réservés."À Charleroi Métropole, l’implémentation est en cours."Nous avions installé un premier distributeur de billets à l’aéroport", poursuit notre interlocuteur. Dans le passage de la Bourse au cœur du shopping Rive Gauche, un local équipé de quatre appareils vient d’ouvrir ses portes. La particularité de ces points cash est de pouvoir accepter des dépôts de liquide. Les commerçants peuvent ainsi venir mettre leurs recettes de caisse à l’abri, comme à un guichet d’agence. Cette opération est sécurisée.

"En bords de Sambre, nous sommes occupés en ce moment à identifier les lieux les mieux adaptés, c’est-à-dire là où les besoins existent soit dans les centres commerciaux, les pôles urbains de vie (où il y a des magasins, des restaurants, des cafés), sur le trajet vers le travail, les courses, le loisir", indique Vincent Bayer (lire par ailleurs). Un travail de repérage sur le terrain, d’écoute des usagers et de contact avec les acteurs du développement territorial est dans ce cadre indispensable. L’essentiel est de faire les bons choix."D’où, notre proposition de constituer un forum d’échange "Cash 2025" rassemblant l’ensemble des opérateurs."

Batopin choisit librement le lieu d’installation de ses distributeurs: il le fait en bonne connaissance des besoins, en fonction des opportunités qui se présentent et parfois en concertation avec les autorités."Pour équiper par exemple une infrastructure publique en points cash Bancontact",rapporte Vincent Bayer. Complexe omnisports, piscine, hôpital, bibliothèque, voire hôtel de ville: tout est possible.

Dix automates en projet

À Charleroi Métropole, le réseau va se déployer progressivement. »Après BSCA et Rive Gauche, nous ciblons le quartier de Ville 2 et l’hypercentre de Charleroi, le cœur historique de la cité. Nous n’avons pas encore fait le choix des emplacements. »Batopin va aussi arriver à la gare de Charleroi Sud. « Nous avons en effet passé une convention avec la SNCB pour équiper 80 gares belges de distributeurs automatiques. À Marcinelle, il est prévu d’aménager un kiosque extérieur sur le parking du Delhaize. » Pour ce projet, une demande de permis d’urbanisme a été introduite. »Nous sommes en attente de l’octroi de cette autorisation. »À l’Ouest de Charleroi, un point cash a été installé sur la place de Wallonie à Fontaine l’Evêque. Un autre le sera prochainement à Souvret. À l’Est, il est prévu d’implémenter deux appareils sur le site du Cora de Chatelineau. Au sud, ce sera à Beaumont: deux autres automates y sont en projet. Batopin poursuit sa prospection. Pour opérer les arbitrages, nous tenons compte à la fois de la demande et de l’accessibilité. Les propositions d’emplacement peuvent être communiquées à l’opérateur, sur son site internet.