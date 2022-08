Marchienne-au-Pont : avant-projet approuvé pour la nouvelle piscine

Concrètement, le bassin de natation existant sera entièrement rénové, une extension sera construite, avec l’espace pataugeoire pour les plus jeunes. Cafétéria, espace d’accueil, vestiaires (individuels et collectifs) et sanitaires seront totalement rénovés. Un ascenseur et toutes les modalités nécessaires assureront l’accès des PMR. Au-delà, le hall de sport situé à l’étage fera également l’objet d’interventions, avec remplacement du parquet, rénovation de la toiture et création de nouveaux vestiaires.

L’échevin en charge des infrastructures sportives, Karim Chaïbaï, profite de cette approbation de l’avant-projet marchiennois pour rappeler qu’une rénovation complète de la piscine du stade Yernaux, à Montignies-sur-Sambre, est également dans les cartons.