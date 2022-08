Charleroi: 26 moutons, 20 poules et coqs, 6 chèvres et un poney maltraités

L’état des lieux dressés fait froid dans le dos:"les animaux sont gardés sur un terrain nu, ils sont affamés et déshydratés. Les plus jeunes (chevreaux et agneaux) sont très maigres et souffrent de diarrhées, selon Animaux en Péril.L’état du poney interpelle également, il peine à se déplacer. Les ventres des animaux sont gonflés et révèlent une infestation de vers." Des moutons ont dû être tondus tellement leur laine emmêlée les empêchait de vivre décemment. Le poney avait des sabots beaucoup trop longs.

Le soir même, les animaux se sont précipités sur la nourriture des différents refuges où ils ont pu être hébergés, visiblement affamés.

Le parquet ou le fonctionnaire sanctionnateur pourra poursuivre les propriétaires.