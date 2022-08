L’événement se tiendra ce samedi 20 août. Et le rendez-vous est lancé pour chaque troisième samedi du mois, jusqu’en octobre, de 14 heures 30 à 17 heures 30.

"En ces périodes de congés, nous continuons à vous conseiller une charmante excursion au marché convivial de Montigny-le-Tilleul pour rencontrer les fidèles artisans locaux et les producteurs bios proches de notre commune", explique Pierre Lemaître, membre de la locale Écolo, qui organise ce marché."Des vacanciers, tels qu’Hughes et Thierry le boulanger, seront de retour et nous retrouverons, entre autres, Stéphanie et les produits laitiers de la ferme du Martin-Pêcheur, les Tartes Vertes, les Gourmandises de Thuillies, les Herbes Folles, le Jardin de Maïa, les Senteurs du Bonheur, l’Happyculteur, la Gare des Saveurs, la Ferme du Lumsory ou encore Saveurs Mada".

Les organisateurs abondent:"Cédric vous accueillera dans son stand de bières locales où vous pourrez emporter la Mine, bière de Charleroi déjà bien connue et une petite nouvelle, l’Emeraude, qu’il faudra tester, toujours avec modération".