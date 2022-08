Vol de câbles à Charleroi: deux des six prévenus obtiennent une mesure de faveur

Par la suite, les voleurs revendaient le butin auprès de repreneurs de métaux."Les deux prévenus étaient parvenus à revendre pour 3 700 et 8 000 euros de métaux", confirmait le parquet. Nunziatina, la compagne de Michaël, devait se douter qu’elle stockait chez elle des câbles volés. Gérald, Mickaël et Nicolas étaient eux jugés par défaut.

Dans l’ordre croissant, Mickaël a écopé de 10 mois de prison. Gérald est condamné à un an de prison, tandis que Michaël, Marcel et Nicolas écopent de 15 mois de prison. Nunziatina et Marcel sont les seuls prévenus à avoir obtenu une mesure de faveur.