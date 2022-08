Charleroi: un sursis pour deux dealers surpris par une voiture banalisée

Rapidement, d’autres observations ont révélé deux autres transactions avec deux voitures, à 15h20 et 15h50. À 16h13, Mohamed a été interpellé à la sortie de l’habitation. Abess, lui, a été découvert à l’intérieur du logement lors de la perquisition en flagrant délit. Des pacsons de cocaïne, des pilules d’ecstasy et de la marijuana ont été retrouvés, ainsi que plus de 5 000 € sur les deux prévenus et dans l’appartement.

Le duo utilisait le même numéro de GSM pour le trafic. Le premier cité expliquait notamment vendre pour survivre et manger. Mais lui et son frère juraient ne pas être associés.

Lors du jugement, le tribunal correctionnel a bien retenu la circonstance d’association. Mohamed a écopé de 30 mois de prison avec un sursis simple. Son frère écope, lui, de 2 ans de prison avec un sursis simple de 5 ans pour ce qui excède 6 mois de prison.