Charleroi : quelles bornes de recharge pour véhicules en pleine ville ?

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet a proposé de mieux légiférer la matière via le code de la route afin de rendre les espaces de circulation des piétons les plus sûrs possible. Il n’en reste pas moins indispensable de rechercher des solutions dans les villes pour les habitants qui n’ont pas de parking privé. À Charleroi, peu de bornes de recharge sont disponibles dans l’espace public. Et les autorités n’ont pas profité de la rénovation urbaine pour en intégrer en voirie. Philippe Henry dit laisser aux communes leur totale autonomie de décision, en évoquant l’existence d’expériences pilotes menées ailleurs. À Berlin, Ubitricity a lancé un projet comprenant 200 bornes alimentées par le réseau d’éclairage public - un branchement effectué à partir des mâts d’éclairage. À Bruxelles, une alternative est à l’étude: Proximus et Fluvius veulent exploiter le potentiel des armoires de raccordement de rue. Enfin, il est question de créer et d’équiper des mobipôles wallons, lieux d’échanges multimodaux.