Dettes locatives en baisse à la Sambrienne

Dans une question parlementaire, le député wallon Maxime Hardy vient d’interpeller le ministre de tutelle Christophe Collignon sur l’évolution de ce contentieux. Il s’interroge aussi sur le fait que les sociétés publiques d’habitations ne s’échangent aucune information à ce propos. C’est ainsi qu’un locataire expulsé d’un côté pour défaut de paiement peut se voir attribuer un nouveau logement dans une autre société. Comme le rappelle le ministre,"ces données sont soumises au respect de la loi sur la protection de la vie privée. Elles ne peuvent dès lors pas s’échanger. Les locataires expulsés ont la possibilité de déposer une nouvelle demande de logement public, comme d’entamer une recherche dans le secteur privé. Au sein des SLSP, leur éventuelle candidature ne fait l’objet d’aucune différence de traitement, en dehors bien entendu de la société lésée. Afin d’aider les locataires à honorer leurs obligations, la Wallonie a fait le choix de privilégier la voie de la sensibilisation et de l’accompagnement."

Concrètement, des subventions sont octroyées aux opérateurs pour l’engagement de référents sociaux: cette mesure a représenté un financement de 2,5 millions€ en 2021, majoré de 886000 € pour l’accompagnement des ménages. Un retard de paiement de loyer peut effectivement être le symptôme d’un problème d’un autre type, plus fondamental, lié à une situation de surendettement. À la Sambrienne, ces moyens s’avèrent insuffisants, selon le président. La société a dû renforcer son dispositif en fonds propres. Dès le premier impayé, la procédure démarre. Elle se scinde en deux phases, l’une de prévention et de recouvrement à l’amiable, l’autre plus formelle dès l’envoi d’une mise en demeure.

Selon Christophe Collignon, cette politique porte ses fruits. Non seulement le nombre de familles en situation d’arriérés se réduit depuis 2015, mais il y a aussi moins d’expulsions: en 2020, on en a enregistré 246 effectives, soit 0,25% de la population d’occupants.