À Charleroi, la hausse de l'énergie menace les piscines

On le sait: des collèges communaux ont annoncé des hausses de tarifs d’entrée, quelques-uns ont même fait le choix de fermer leurs bassins. Grâce aux prix fixes négociés par la centrale d’achat d’énergie de l’intercommunale hennuyère Ceneo, quelque 300collectivités locales (Communes, CPAS, Province, zones de police, etc.), dont Charleroi, vont continuer à bénéficier de conditions avantageuses sur leurs fournitures de gaz et d’électricité jusqu’à la fin de l’année. Mais à partir de 2023, c’est la bouteille à encre. Il est impossible en effet de savoir comment évoluera le marché. S’il dit avoir été sensibilisé à la problématique, le ministre rappelle que cela sort de son champ de compétences.

Adrien Dolimont est en charge de la subsidiation des infrastructures sportives, notamment les piscines."Il ne m’appartient dès lors pas d’interférer dans la gestion de ces infrastructures ou la prise en charge de dépenses liées à l’exploitation de celles-ci. Face à la crise actuelle et aux risques d’augmentation durable des dépenses énergétiques, j’encourage vivement les porteurs de nouveaux projets à privilégier les collaborations entre pouvoirs locaux de manière à répartir les charges liées à la conception et à l’exploitation."

Le ministre invite en outre les gestionnaires d’infrastructures à initier des projets visant l’amélioration des performances énergétiques et la réduction des volumes de consommation."De tels travaux me paraissent essentiels, non seulement afin de diminuer l’empreinte écologique du secteur, mais aussi afin de faire en sorte que chaque euro dépensé profite pleinement au monde du sport et à ses adhérents."