Actuellement, "pas de risque de pénurie d'eau" pour les pompiers de Charleroi

L’eau, quant à elle, est parfois rationnée et tout gaspillage est proscrit. Malgré cette attention de tous les instants, il en est pour qui le précieux liquide est un allié et ne doit dès lors en aucun cas être limité. Les pompiers, plus qu’en d’autres temps, sont sur le qui-vive."Pour l’instant on ne parle pas de pénurie, nous travaillons en utilisant l’eau de distribution, la même que tout le monde a au robinet, à domicile. La sécheresse a tout de même des impacts sur notre travail. Il y a des feux de broussailles et de machines agricoles à gérer. Pour l’instant, nous n’avons pas encore des feux de forêts", explique Michel Méan, officier responsable de la communication pour la zone de secours.

Pour être efficace en intervention, il est impératif que la pression d’eau soit suffisante, ce qui n’est pas le cas partout sur le territoire de la zone Hainaut Est."S’il y a une pénurie d’eau réellement, il y aurait une baisse de pression dans les canalisations et cela présenterait des difficultés. Plusieurs autopompes qui tirent de l’eau sur une même canalisation, cela ferait diminuer la pression. Il y a des endroits plus problématiques que d’autres mais cela n’a rien à voir avec la sécheresse. Là où on sait qu’il y a un problème, on envoie systématiquement deux citernes".

Pour garder leur efficacité, il est impératif de remplir à nouveau les citernes une fois un sinistre maîtrisé. Dans le cas où les pompiers sont envoyés sur une nouvelle intervention, ils ne peuvent se permettre de perdre du temps en repassant, par exemple, par la caserne pour se réapprovisionner."Avant de quitter l’endroit, il est impératif de faire l’appoint d’eau, que ce soient les autopompes ou les camions-citernes. Si l’incendie est sur une commune, ce ne serait pas logique d’aller sur une autre commune qui doit payer l’eau voire une intervention qui n’a pas eu lieu sur son territoire".

Puiser dans les cours d’eau, ça peut arriver

Si les citernes sont un premier apport en eau, il n’est pas rare de se servir dans des cours d’eau, lacs et autres plans d’eau. "Nous sommes déjà intervenus de la sorte à Châtelet. Pour combattre l’incendie chez Cometsambre on a pris l’eau dans la Sambre. Nous avons été aidés par des collègues d’Anvers et de Bruxelles, plus un hélicoptère de la Police fédérale qui écopait directement dans la Sambre toute proche. La situation était différente car il s’agissait d’un feu industriel qui a duré trois jours. On évite de le faire tant que faire se peut, sauf si on a la chance d’être juste à côté".

En ce qui concerne les "stand-by", c’est-à-dire les moments où il faut être prêts à aller aider sur une autre zone:"Cela se fait toute l’année depuis la réforme des zones de secours. C’est ainsi que nous sommes intervenus récemment à Couvin pour un apport de 5000 litres d’eau", conclut Michel Méan.