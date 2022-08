Incendie sur le terril du Bois du Cazier, 2 hélicoptères en renfort: «1.000 litres par largage, ils se ravitaillent au centre de délassement de Marcinelle»

Les pompiers n’ont pas d’accès direct au feu, étant donné l’absence de route. Deux hélicoptères de la police fédérale ont donc été envoyés en renfort, rejoints en soirée par un troisième.

"Un des hélicos déverse de l’eau, mille litres par largage, au sommet du terril. Il fait des aller-retour vers l’étang du centre de délassement de Marcinelle, apparemment", explique le porte-parole de la zone de secours, Michel Méan. "Pour un deuxième, les hommes du feu remplissent 600 litres dans une bâche, qui est ensuite larguée, puis reposée pour être remplie à nouveau." Le troisième hélicoptère coordonne les efforts et surveille l’évolution des flammes.

Malheureusement, le temps que deux hélicoptères aillent refaire le plein de kérosène, le feu avait repris à des endroits qu’ils pensaient éteints.

Au sommet du terril, les pompiers à pied n’avaient que peu de moyens d’action: seul leur camion 4x4 a pu monter la pente, et la pression de l’eau serait insuffisante même s’ils montaient des lances jusque là, vu la hauteur du terril. Avec des fourches spéciales, et des tronçonneuses, ils ont tenté de circoncire les flammes un maximum. Un travail manuel long et épuisant qu’ils ont dû se résoudre à abandonner en soirée, pour ne laisser que les hélicoptères fédéraux et de la protection civile.