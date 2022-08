Cinq voleurs de câbles en gare de Charleroi-Sud: certains avouent, d’autres «ne savaient rien»

Nunziatina, la compagne de Michaël, est également sur le banc des prévenus. Cette dernière a, selon le parquet, commis un recel en gardant à son domicile des câbles volés. " Je ne savais pas que c’était volé. C’est une connaissance qui travaillait pour Infrabel qui est venue déposer ça chez moi.", précise la prévenue.

Pour sanctionner l’attitude des six prévenus, le parquet a requis des peines différentes: six mois de prison pour Nunziatina et un an de prison pour Michaël et Marcel, déjà condamnés par le passé pour vols. Douze mois de prison sont requis contre Nicolas et Mickaël et 18 mois pour Gérald. Les trois derniers cités sont jugés par défaut.

Un sursis probatoire, une absorption avec un précédent jugement et un acquittement sont sollicités par les trois prévenus. Jugement fin de semaine.